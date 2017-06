Man opgepakt die huis van ex-vriendin in brand dreigde te steken

In Middelburg is vanmorgen een man in de wijk Dauwendaele aangehouden die zijn ex-vriendin de laatste tijd lastig viel. De man wilde zijn ex-vriendin spreken, maar toen zij die verzoeken steeds afwees, bedreigde hij haar. Zo wilde hij onder meer haar huis in brand steken.

De man heeft de veiligheid van zijn ex aangetast (foto: Politie Zeeland) Daarnaast zou hij er ook voor zorgen dat zij haar minderjarige kinderen niet meer zou zien, als ze niet met hem in gesprek zou gaan. Behalve zijn ex-vriendin bedreigde hij ook haar familie, vernielde hij de woning en stalkte hij haar met mailtjes, zowel privé als op haar werk. De vrouw heeft uiteindelijk vorige week aangifte gedaan. Nadat de politie al het bewijs had verzameld is de man vanmorgen opgepakt. Hij is overgebracht naar Torentijd. De man is vandaag verhoord.