Buitenlandse en binnenlandse overnachtingen in evenwicht in Zeeland

Vorig jaar was 49,3 procent van de overnachtingen in Zeeland geboekt door buitenlandse toeristen. Daarmee zijn het aantal buitenlandse en binnenlandse overnachtingen in Zeeland nagenoeg in evenwicht. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

kampeerders (foto: Omroep Zeeland ) Zeeland is daarmee op Noord Holland na de populairste provincie onder buitenlandse toeristen, daar was het aandeel buitenlandse overnachtingen 64,8 procent. De top drie wordt afgemaakt door Zuid-Holland daar was het aandeel buitenlandse vorig jaar 48,7 procent. Gelderland is de hekkensluiter met 11,3 procent.