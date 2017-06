Alles voor een zoen van Ali B

De hoofdprijs was een Meet & Greet met Ali B en daar deden ze het voor. Negenhonderd Zeeuwse basisschoolleerlingen deden mee aan een vlogwedstrijd over duurzaamheid die was uitgeschreven door energiebedrijf Delta.

Vanochtend werden de winnaars bekendgemaakt tijdens een silent-disco op de Brouwersdam, nog voor de poorten van Concert at Sea officieel opengingen. De winnaars waren de Theo Thijssen school uit Zierikzee en de Klimopschool uit Middelburg. Hun filmpjes zien hier te bekijken.