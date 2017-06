Haringvlietbrug dicht, lange files naar Concert at Sea

Mensen die vanuit Zuid-Holland op weg zijn naar Concert at Sea moeten rekening houden met ernstige vertraging op de A29. De Haringvlietbrug is in beide richtingen gestremd, omdat de slagbomen het niet meer doen.

(archieffoto) (foto: Imre Schaafsma) De stremming heeft een file veroorzaakt van 10 kilometer en een vertraging van drie uur. Verkeer wordt aangeraden om te rijden via Dordrecht. De afsluiting is extra vervelend voor de muziekliefhebbers die op weg zijn naar Concert at Sea. Vanwege de start van het festival is het al de hele dag druk op de wegen naar het festival. Vooral op de N57 op en rond de Brouwersdam is het aanschuiven.