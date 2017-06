Slagbomen zorgen voor oponthoud concertgangers

(archieffoto) (foto: Imre Schaafsma)

Door de defecte slagbomen was de Haringvlietbrug in beide richtingen gestremd. Dat duurde voor sommige automobilisten in de richting van Rotterdam te lang. Zij namen het heft in eigen hand en verwijderden de slagbomen zelf, meldt de ANWB.

Twee losse moeren en je kon dat ding gewoon netjes van z'n plaats halen. " Anonieme beller tegen RTV Rijnmond

Een van de automobilisten belde naderhand met RTV Rijnmond om zijn verhaal te doen: "Er was iemand met een bahco en we hebben dat ding losgeschroefd. Twee losse moeren en je kon dat ding gewoon netjes van z'n plaats halen. Stekkertje los, je legt 'm langs de kant en heel de boel kan weer rijden."

Deze daad heeft de reparatiewerkzaamheden wel vertraagd volgens de ANWB. Uiteindelijk was de storing rond 17.45 uur verholpen en loste de file snel op.

Druk

De afsluiting was erg vervelend voor de muziekliefhebbers die op tijd op Concert at Sea wilden zijn voor het startte. Vanwege de start van het festival was het al de hele dag druk op en rond de wegen naar de Brouwersdam.

In verband met het festival is de Brouwersdam vanaf vanavond 19.00 uur tot morgenochtend 04.00 uur en tussen zaterdagmiddag 12.00 uur en zondagmorgen 04.00 uur afgesloten. Verkeer wordt tijdens de afsluitingen omgeleid via de N59.