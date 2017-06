Vrouw (19) uit Breskens omgekomen bij ongeluk op A4

(foto: Omroep Zeeland)

De auto van de vrouw vloog bij het ongeluk over de kop. De vrouw overleed ter plaatse. In de auto zaten nog twee mensen. Een 22-jarige man uit de gemeente Sluis raakte bij het ongeluk ernstig gewond. De man is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

De andere inzittende, een 20-jarige man uit Oostburg, bleef bij het ongeluk ongedeerd. De man was waarschijnlijk de bestuurder van de auto. Hij heeft op het politiebureau een verklaring afgelegd.