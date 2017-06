Zeeuwse scholen minder goed dan vorig jaar

Examens (foto: Omroep Zeeland)

Als enige school in Zeeland heeft het Luzac in Goes dit jaar 100 procent geslaagden. Op de tweede plaats komt het Reynaert College in Hulst (97,1 procent geslaagd) en op de derde plaats het Calvijncollege (onder meer in Goes) met 95,7 procent geslaagden.

Maar het Luzac had dit jaar voor drie richtingen maar 21 kandidaten en dan is het makkelijker om een 100-procent-score te halen dan op scholen die véél meer leerlingen door het examen moeten slepen, zoals het Reynaert (312 examenkandidaten in het afgelopen schooljaar) en het Calvijncollege (690).

Slechts drie Zeeuwse scholen deden het dit jaar (iets) beter dan vorig jaar en die blijken alle drie in Goes te staan, behalve het Luzac en het Calvijn College namelijk ook het Ostrea Lyceum. Alle andere scholen in Zeeland lieten een lichte daling van hun slagingscijfers zien. Het laagste percentage geslaagden werd dit jaar op de Isaac Beeckman Academie in Kapelle genoteerd: 88,4 procent en dat was vorig jaar nog 95,2 procent.

Dit zijn de overzichten per schooltype. De genoemde getallen zijn de absolute cijfers van de geslaagden (groen) en gezakten (rood).

