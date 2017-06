Man met vuurwapen in huis aangehouden

De politie moest pepperspray gebruiken om de man aan te houden (foto: Omroep Zeeland)

De agenten wisten voor het bezoek al dat de bewoner mogelijk een vuurwapen had. Het wapen werd gevonden in een kast in de slaapkamer, behalve het wapen werd er ook munitie gevonden.

De bewoner is aangehouden en voor verder onderzoek en verhoor overgebracht naar Torentijd in Middelburg. Hij heeft daar een verklaring afgelegd. Het vuurwapen en munitie zijn in beslag genomen.