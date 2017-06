'Niemand dacht dat ik ooit de Tour zou rijden'

Marco Minnaard debuteert in de Tour de France (foto: Omroep Zeeland)

Minnaard staat te trappelen om van start te gaan in de Tour. "Ik heb altijd gezegd dat ik nog eens een grote ronde wilde rijden. Dat het nu de Tour is geworden, is alleen maar mooi."

Minnaard maakt op latere leeftijd zijn debuut. "We hebben er thuis ooit grapjes over gemaakt. Mijn vader zei weleens: 'Als je ooit de Tour rijdt, gaan we met een grote bus er achteraan en maken we er een groot feest van.' Maar niemand dacht dat het ooit zou gebeuren."

Verslaggever Stefan Nijpjes fietste met Marco Minnaard op het trainingsrondje van de profrenner.

Emotioneel

"Mijn vader en moeder hebben veel voor mij gedaan, met name in mijn beginjaren als renner. Het was voor ons dan ook een emotioneel moment toen bekend werd dat ik mee mocht doen."

Loopbaan Marco Minnaard (11 april 1989, Wemeldinge)

jaar ploeg zege 2014 Wanty-Groupe (Bel) bergtrui La Tropicale Amissa Bongo (Gabon) 2015 Wanty-Groupe (Bel) 2016 Wanty-Groupe (Bel) 2017 Wanty-Groupe (Bel) eindklassement Rhône-Alpes Isère Tour (Frankrijk)

Minnaard begon zijn wielerloopbaan op de mountainbike, maar toen bleek dat hij de top niet zou halen, is hij overgestapt naar de weg. Sinds 2014 is hij prof. Minnaard komt vooral goed uit de voeten als klimmer in de heuvels. "Voor het echte hooggebergte kom ik tekort, omdat ik toch nog te fors ben."

Hij hoopt zich in de Tour te kunnen laten zien. Onlangs reed Minnaard in het Critérium du Dauphine in een lange ontsnapping van 145 kilometer mee. "Het doel van de ploeg is dat alle negen renners Parijs halen en dat we veel publiciteit scoren door mee te zitten in ontsnappingen", zegt Minnaard. "Zelf probeer ik onze kopman in de bergen Guillaume Martin nog te helpen waar het kan."

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

Minnaard staat sinds 2014 onder contract bij Wanty-Groupe Gobert. De Belgische formatie van ploegleider Hilaire Van Der Schueren kreeg een wildcard van tourorganisator ASO. Wanty maakt voor het eerst zijn opwachting in de belangrijkste wielerkoers. Alle negen geselecteerde renners maken hun debuut in de Tour.

Minnaard wordt door ploegleider Van Der Schueren geroemd om zijn inzet voor de ploeg. Dat was voor Van Der Schueren dé reden om Minnaard in zijn tourploeg op te nemen. De twee hebben een goede band. In 2014 werd Minnaard aan de ploeg toegevoegd nadat Van Der Schueren door zijn goede vriend Jan Raas getipt werd over de kwaliteiten van Minnaard.

Contact met Roompot

Minnaard is door Van Der Schueren al eens de meest onderschatte en onbekende renner van Nederland genoemd. Toch heeft Roompot-Nederlandse Loterij al eens geïnformeerd of Minnaard niet voor de Nederlandse ploeg wilde rijden. "Dat klopt, er is al eens contact geweest. Ik heb er toen voor gekozen om te blijven omdat ik bij Wanty de kans groter achtte dat ik een grote ronde zou kunnen rijden. Dat is dus een goede keuze geweest."

