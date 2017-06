CAS als springplank; voor PEER wel en Going Dutch niet

PEER

De Zeeuwse band PEER mocht in 2015 spelen op Concert at SEA. Zanger/gitarist Gijs Teuwsen herinnert zich dat iedereen heel blij was toen ze hoorden dat ze er mochten optreden. Binnen negen maanden dat PEER in deze samenstelling speelde, kregen ze al een uitnodiging voor CAS. Het was voor de band het grootste optreden tot dan toe. "Het was te gek. We hoorden dat we ook de drukst bezochte openingsact waren op de zaterdag van CAS ooit. Wat wil je nog meer."

PEER timmert nog altijd druk aan de weg en Concert at SEA heeft de band zeker een duw vooruit gegeven. Gijs: "Concert at SEA heeft ons naamsbekendheid gebracht. We kregen meer optredens en bassist Peter Slager heeft ons in contact gebracht met onze producer Huub Reijnders. "

Doorbraak

Concert at SEA heeft voor de band PEER veel betekent. Gijs: "Ik durf nog steeds niet te zeggen dat we zijn doorgebroken. Misschien wel in Zeeland, maar nog niet nationaal. Maar Concert at SEA is zeker een grote stap geweest, het staat heel erg goed op je CV."

Het was heel groots, groot podium, veel mensen. Een ervaring waarvan je weet dat het once in a lifetime is." Leon Beekman

Going Dutch

Toetsenist Leon Beekman van Going Dutch was destijds als contactpersoon de brenger van het goeie nieuws: in 2014 mocht de band op Concert at SEA spelen! Leon: "Het was heel groots, groot podium, veel mensen. Een ervaring waarvan je weet dat het once in a lifetime is." Die gedachte bleek juist. Eind 2016 hield Going Dutch op te bestaan.