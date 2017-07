Agenten vinden vuurwapen bij oprollen van wietkwekerij

De politie heeft vannacht bij het oprollen van een wietkwekerij in een woning aan de Vergaertstraat in Sluiskil een pistool gevonden. De bewoner is aangehouden en voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht.

Zakken wiet uit een wietkwekerij wachten op vernietiging (foto: HV Zeeland) De politiemeldkamer kreeg rond 23.30 uur een melding dat er in de woning een wietkwekerij zou zitten. Agenten gingen poolshoogte nemen en troffen in een kamer een kweektent aan met ruim vijftig wietplanten. In beslag genomen De wietplanten zijn in beslag genomen. Het restant van de kwekerij wordt vandaag geruimd. Het pistool is ook in beslag genomen en wordt verder onderzocht.