Vlissingen en Hoek loten uitduels in KNVB-beker

Hoek werd afgelopen seizoen voor de derde keer in vijf jaar winnaar van de districtsbeker (foto: Omroep Zeeland)

Hoek en Vlissingen spelen weliswaar twee op papier zware uitwedstrijden, maar toch had het ook wel weer geluk bij de loting. Beide ploegen werden namelijk vrij geloot voor de eerste ronde.



De confrontatie met ASWH wordt een interessante voor Hoek. Spits Kyle Doesburg verruilt deze zomer de club uit Zeeuws-Vlaanderen voor de nummer vier uit de derde divisie. Hoek en ASWH stonden in het seizoen 2015/2016 voor het laatst tegenover elkaar in de competitie. Hoek won thuis met 2-1 (door twee goals van Doesburg) en ASWH was in Hendrik-Ido-Ambacht de sterkste. Bij ASWH speelt oud-GOES voetballer Jeremy Hubregtse, maar hij is langdurig geblesseerd.



VC Vlissingen treft met De Meern de nummer zes uit de hoofdklasse A van vorig jaar. De ploeg wist via de nacompetitie te promoveren naar de 3e divisie ten koste van OSS'20. De laatste keer dat de Meern tegen een Zeeuwse ploeg speelde, liep het niet goed af. GOES degradeerde ten koste van die ploeg uit de hoofdklasse in 2014.