Auto raakt van de weg en vliegt in brand bij Bruinisse

Een auto is vanmorgen vroeg volledig uitgebrand na een eenzijdig ongeluk bij Bruinisse. De auto reed even voor 6.00 uur over de N59 richting Oude-Tonge toen het voertuig ter hoogte van hectometerpaaltje 31,9 door nog onbekende oorzaak van de weg raakte.

De auto botste tegen een bouwwerk van beton en staal naast de weg, rolde de talud af, kwam naast de Parallelweg tot stilstand en vloog vervolgens in brand. Bij het ongeluk en de daaropvolgende autobrand raakte niemand gewond. De brandweer heeft het vuur geblust en daarna is de auto weggesleept. Niet mee naar ziekenhuis In de auto zaten drie inzittenden. Ze hebben de auto meteen na het ongeluk verlaten, voordat het voertuig in brand vloog. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel onderzocht, maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.