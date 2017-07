Eerste dag CAS 2017: Veel confetti en weinig toiletten

Eerste dag CAS 2017: Veel confetti en weinig toiletten (foto: La Pegatina)

Droog weer, heerlijke bands, genoeg bier en een lange rij bij de toiletten. Dit is de eerste dag Concert at Sea in 10 tweets.

Tom Odell had niet te klagen. Hoe ver hij ook kijkt, alles stond vol. Bas Kennis speelde niet alleen met Blof, hij was ook aandachtig toeschouwer. Hoe hij het voor elkaar krijgt weet niemand, maar iedereen deed Henk na. Veel lovende woorden over de lichten en de videoschermen op Concert at Sea. Zelfs zonder kaartje kon je meegenieten van Concert at Sea. Bij een goed feestje hoort veel confetti. Wat was het druk! Kensington, we love you too! Ook dit jaar weer lange wachtrijen voor de damestoilet. Zou dit vandaag zijn opgelost? En na afloop ook lange wachtrijen bij de bus.