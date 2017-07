Hoogerland heeft Zeeuwse opvolger: 'Marco is echt heel goed'

Hoogerland reed in 2011, 2012 en 2013 de Tour de France. "Sommigen vroegen mij of ik het jammer vind dat ik nu niet meer de laatste Zeeuw ben, maar ik ben heel blij dat er weer een meedoet. Ik heb hem gelijk opgebeld om hem te feliciteren. Hij werd al gelijk bij de eerste selectie door Wanty-Groupe Gobert geselecteerd, wat nog helemaal geen uitgemaakte zaak was. Soms zie je dat er ook andere belangen spelen en dat er opeens Fransen of Belgen mee moeten, maar dit is echt super verdiend."

De ploegleider van Wanty Groupe Gobert is Hilaire Van Der Schueren, eerder ook ploegleider van Hoogerland bij Vacansoleil. Zowel Hoogerland als Minnaard werden ooit door Jan Raas aan hem getipt. "Minnaard doet altijd zijn best voor de ploeg. Als Van Der Schueren vraagt of Minnaard dertig keer meespringt, dan doet hij dat."

"Marco Minnaard is gewoon een goede renner. De meeste mensen zullen hem niet zo goed kennen, maar hij wordt steeds beter. Ik ben heel benieuwd hoe hij op dit podium gaat rijden. Ik weet zeker dat hij een keer mee kan zitten, en misschien zit er wel meer in." Hoogerland vervolgt: "In het veld van de Tour de France gaat hij natuurlijk niet met de beste twintig mee bergop. Hij is alleen wel een renner die zijn kans moet pakken in die ritten die te lastig zijn voor sprinters, waar de klassementsrenners niet echt warm of koud van worden. Dat zal een heel gevecht worden."



Verslaggever Stefan Nijpjes fietste vorige week mee met Marco Minnaard.