Havenmeester Henk steelt de show bij Concert at Sea

Als volleerd dirigent wist hij zo'n duizend bezoekers in beroering te krijgen. Al zwaaiend en klappend gaf hij even Doe Maar het nakijken. "Het is spontaan begonnen, ik stond een beetje te springen op het VIP-deck, je staat daar boven behoorlijk in het zicht. En vervolgens begonnen een paar van die gasten mij na te doen."

Het was spontaan, en dat was het leukste!" Henk Gravestein

"Het was ook helemaal niet mijn bedoeling om de mensen op te zwepen, ik had het eerst helemaal niet door", zegt Gravenstein. In het normale leven is hij havenmeester in de jachthaven van Bruinisse. "Ik had het gewoon ontzettend naar mijn zin, en met alle respect, ik heb dan geen enkele gêne."

Bier en handtekeningen

Na zijn spontane optreden had de havenmeester aan geen vrienden geen gebrek meer. "Ze kwamen bier brengen, men wilde op de foto en een jongen nodigde mij zelfs uit voor een optreden op zijn verjaardag, haha."