Brandstichters slaan twee keer toe in Westkapelle

De politie denkt dat brandstichters verantwoordelijk zijn voor twee branden afgelopen nacht in Westkapelle. Eerst stond het gras bij de Zeedijk in lichterlaaie en later die nacht was er een kleine brand aan de kant van de Joossesweg.

Brandweerhelm (foto: OZ) Bij de brand aan de Zeedijk ging ongeveer twintig meter bij vijftig meter aan gras in rook op. Agenten hebben het gebied afgezet, zodat de brandweer het vuur kon blussen. Zwarte scooter Toen de agenten daarna door Westkapelle wegreden, zagen ze een zwarte scooter rijden met daarop twee personen. Vervolgens ontdekten ze de tweede brand, op de Joossesweg. Die brand was nog maar net aangestoken, dus konden de agenten het vuur zelf blussen. De politie is een onderzoek gestart naar beide branden en is nu op zoek naar getuigen en wil vooral meer te weten komen over de mensen op de zwarte scooter. "We weten vrijwel zeker dat die twee mensen op die zwarte scooter iets met deze brand te maken hebben", meldt de politie.