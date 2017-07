Stankoverlast na lekkage bij Dow, geen gevaar voor omgeving

De lekkage ontstond om 14.00 uur, door een stroomstoring. Er was door de storing een dip in de elektriciteitsvoorziening. De gelekte stoffen waren styreen en ethylbenzeen. Rond 15.45 uur was het lek gedicht. Vanwege de lekkage was Dow vanmiddag extra aan het affakkelen. De hulpdiensten hebben alle wegen rondom Dow afgezet, om de hulpdiensten de ruimte te geven.

Styreen: zeer sterke geur

Buiten het terrein van Dow werd alleen de stof styreen gemeten. Die stof wordt onder meer gebruikt om kunststoffen te maken en heeft een zeer sterke geur. Omwonenden klagen dan ook over stankoverlast. De andere gelekte stof, ethylbenzeen, wordt gebruikt als grondstof voor styreen. Die stof werd niet gemeten buiten het terrein.

Styreen is de meest gebruikte naam van de stof ethenylbenzeen, een kleurloze vloeistof met een onaangename geur. Het wordt voornamelijk gebruikt om kunststoffen mee te maken. In grote concentraties kan styreen nier- en leverschade, longoedeem en hartritmestoornissen veroorzaken. Ethylbenzeen is een aromatisch koolwaterstof die voorkomt in aardolie en steenkoolteer. De stof wordt meestal gebruikt als grondstof voor styreen. Ethylbenzeen is brandbaar en licht ontvlambaar. Het irriteert de ogen, de huid en de luchtwegen.

In de gemeten concentraties heeft styreen volgens de veiligheidsregio geen gevolgen voor de gezondheid, maar uit voorzorg blijft de brandweer metingen uitvoeren. In hoge concentraties is de stof wel gevaarlijk. Het heeft invloed op het centrale zenuwstelsel. Symptomen zijn onder meer duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn, misselijkheid en flauwvallen.

Lekkage bij Dow, wegen zijn afgezet (foto: HV Zeeland)

Andere stoffen

In eerste instantie hield de veiligheidsregio er nog rekening mee dat op het terrein van Dow gevaarlijke concentraties van de gelekte stoffen aanwezig zouden zijn. Dit bleek niet het geval. Wel werd een deel van het Dowterrein een tijdlang ontruimd. Er zijn geen gewonden gevallen door de lekkage.

Niet de eerste lekkage

Afgelopen week werd Dow Benelux veroordeeld tot een boete van ruim twee ton voor een lekkage van methaangas eind 2014. En afgelopen maandag woedde er nog brand in de pompenbank van Dow.

Stankoverlast na lekkage bij Dow, geen gevaar voor omgeving (foto: HV Zeeland)

In maart 2014 werd Dow veroordeeld tot het betalen van 1,8 miljoen euro boete vanwege een reeks milieu- en veiligheidsovertredingen tussen 2005 en 2008. En in 2011 kreeg Dow een boete van 5.000 euro opgelegd door de provincie voor het te laat melden van de lekkage van 1,4 ton ethyleen en methaan.

Steun

Toch is er in de omgeving ook veel steun voor de chemiegigant. Veel omwonenden kennen iemand die bij het bedrijf werkt, of werken er zelf. Terneuzenaar Hans Vlottes verwoordt het als volgt: "Dow kan hier wel een potje breken. Sterker nog, het bedrijf is hier bijna heilig."

