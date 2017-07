Roy Hendriksen blijft bij Helmond Sport

Roy Hendriksen (foto: Orange Pictures)

NEC is druk bezig met het zoeken naar een opvolger voor de ontslagen Peter Hyballa. Volgens De Gelderlander was de oefenmeester uit Middelburg nadrukkelijk in beeld bij de gedegradeerde club uit Nijmegen. "Het is altijd leuk als je genoemd wordt, maar ik ben bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen met Helmond Sport. We zijn vorig seizoen goed geëindigd en de selectie is bijna hetzelfde gebleven. Er is dus voldoende perspectief in Helmond."

Roy Hendriksen was eerder assistent-trainer bij NEC. In 2015 werd hij met die club kampioen in de Jupiler League. Helmond Sport is zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. "Ik heb het goed naar me zin en wil graag mijn steentje bijdragen om deze club verder vooruit te helpen."