Tour de France begonnen voor Marco Minnaard

17:13 100 renners binnen

16:02 Minnaard na afloop

"Het was een lastig parcours", zei Minnaard na afloop tegen de NOS. Dat ie ingehaald werd door Colbrelli zat er in en had hij ook wel verwacht. "Ik weet dat tijdrijden mijn slechtste onderdeel van het wielrennen is." Niettemin is de renner van Team Wanty superblij met zijn debuut, want "dit is mijn eerste grote ronde en dit is waar ik altijd van gedroomd heb. Onze doelstelling is om met de voltallige ploeg van negen renners Parijs te halen en proberen mee te zitten in een ontsnapping die wegblijft. En natuurlijk de heuveletappes, die liggen mij het best en daar wil ik wel iets proberen. "

15:41 Niet meer laatste



Er komen steeds meer wielrenners binnen, en Minnaard staat niet langer meer laatste.

15:36 Binnen!

Marco Minnaard komt binnen in 17.47 en is daarmee voorlopig laatste.

15:27 Tussentijd 8,1 kilometer

Bij het enige meetpunt in de wedstrijd klokt Minnaard 10 minuten en 20 seconden. Daarmee is hij 19 seconden langzamer dan Gesbert die als eerste van start ging.

15:16 We zijn begonnen!

14:51 Inrijden

Marco Minnaard is bezig met de voorbereidingen. Straks start hij als tweede in de proloog.

14:30 Hoogerland over Minnaard

Minnaard is de eerste Zeeuw in de Tour sinds Johnny Hoogerland. Hoogerland reed in 2011, 2012 en 2013 de Tour de France. "Sommigen vroegen mij of ik het jammer vind dat ik nu niet meer de laatste Zeeuw ben, maar ik ben heel blij dat er weer een meedoet. Ik heb hem gelijk opgebeld om hem te feliciteren."



14:00 'Niemand had verwacht dat ik ooit de Tour zou rijden



Voor wielrenner Marco Minnaard uit Wemeldinge moet deelname aan de Tour de France een groot feest worden. Minnaar (28) debuteert in de Tour. Zijn doel is om Parijs te halen en mee te zitten in ontsnappingen.



10:45 #granddepart



Goedemorgen! Vandaag begint de Tour de France voor Marco Minnaard uit Wemeldinge.