Schip Frans Maas uit Breskens gekapseisd; drie doden

Drie van de zes opvarenden werden gered. De stoffelijke overschotten van de twee overleden opvarenden, waaronder Maas, zijn gevonden en geborgen. De zesde opvarende is ondanks een uitgebreide zoektocht niet gevonden en wordt ook als overleden beschouwd.

De Capella (het blauwe zeiljacht, rechts van het midden) bij de start van de race:

Frans Maas en zijn zeiljacht de Capella deden op het moment van het ongeluk mee aan een zeilwedstrijd voor de kust van Oostende: de Domus Team Light Vessel Race. Dat is een zeilwedstrijd met de start en finish in Zeebrugge, georganiseerd door de Royal Belgium Sailing Club (RBSC), waaraan dit keer zo'n 25 jachten deelnamen.

De andere opvarende die naast Maas om het leven kwam, was een 70-jarige Nederlander. De drie opvarenden die het hebben overleefd zijn twee Nederlanders van 17 en 53 jaar en een 37-jarige Belg.

Grootschalige zoekactie

Belgische en Nederlandse hulpdiensten startten vanmiddag een grootschalige zoekactie om de nog vermiste opvarende, een 18-jarige Nederlander, te vinden. Aan die zoekactie werkte ook de Nederlandse kustwacht mee met verschillende helikopters, reddingsboten en een vliegtuig.

Vliegtuig van de Kustwacht tijdens een zoekactie (foto: Omroep Zeeland)

'Gebied doorzocht, niemand gevonden'

Om 22.00 uur werd de zoektocht gestaakt en die wordt morgen ook niet meer hervat. Volgens een woordvoerder van het Belgische Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum heeft dat geen zin meer. "We hebben het hele gebied doorzocht en niemand gevonden."

Frans Maas won vele prijzen als wedstrijdzeiler, maar is vooral ook bekend als jachtontwerper. Zijn ontwerpen van zeiljachten worden in de zeilwereld geroemd. Hij ontwierp in eerste instantie alleen voor de jachtwerf van zijn vader: Standfast in Breskens. De meest bekende ontwerpen van zijn hand zijn de zeiljachten van het type Standfast, waar hij verschillende uitvoeringen voor heeft ontworpen. Hoewel hij al geruime tijd met pensioen is, ontwierp hij nog steeds zeiljachten.

Hoewel het ongeluk rond 08.30 uur vanmorgen plaatsvond, kwam de eerste melding pas rond 14.30 uur binnen bij de Belgische kustwacht. Een baggerschip dat toevallig in de buurt was, vond rond dat tijdstip drie van de zes bemanningsleden op zee, op ongeveer tien zeemijlen (zo'n 18 kilometer) buiten de kust.

De drie overlevenden waren op de romp van het schip geklommen. Ze zijn met een helikopter naar een ziekenhuis in Brugge gebracht. Ze hadden onderkoelingsverschijnselen.

Ongerust

Ongeveer tegelijkertijd met de melding van het baggerschip, kwam van de organisatie van de zeilwedstrijd het bericht binnen dat men zich ongerust maakte over het schip, meldt het Belgische reddingscentrum. Het schip had geen noodsignaal uitgezonden.

Pas iets voor 19.00 uur kwam het bericht binnen dat het wrak was gevonden. De kiel zou zijn afgebroken. Dat zou verklaren waarom er geen noodsignaal was verstuurd. Want als de kiel plotseling afbreekt, lig je al in het water voor je kan denken aan het versturen van een noodsignaal, zeggen ervaren zeilers.

Het afbreken van een kiel is een vreemd fenomeen in de zeilwereld, omdat er vooralsnog geen verklaring is gevonden voor waarom de ene kiel afbreekt en de andere niet. Er zijn meerdere gevallen bekend waar kielen van zeilboten afgebroken zijn, terwijl er voor zover bekend structureel niets mis mee was en waar zeilers en jachtbouwers achteraf geen verklaring kunnen vinden voor de breuk. De internationale zeilorganisatie ISAF heeft zelfs een commissie ingesteld om op zoek te gaan naar een oplossing voor dit probleem: de Keel Structure Working Party.

Oefening afgelast

Op het strand bij Westende was vandaag ook een reddingsoefening gepland, om het 35-jarig bestaan van de Belgische kustwacht te vieren. De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zouden daarbij aanwezig zijn. Die oefening is vanwege het ongeluk afgelast.