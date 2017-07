Schip Frans Maas uit Breskens gekapseisd; twee doden en één opvarende vermist

Het schip is van Frans Maas, behalve wedstrijdzeiler ook jachtontwerper. Hij was ook aan boord. Of hij is gered, kon de Belgische kustwacht niet bevestigen. Volgens de PZC heeft de 79-jarige zeiler uit Breskens het ongeluk niet overleefd.

archieffoto van een zeiljacht (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel het ongeluk rond 08.30 uur vanmorgen plaatsvond, kwam de eerste melding pas rond 14.30 uur binnen bij de Belgische kustwacht. Een baggerschip dat toevallig in de buurt was, vond twee van de zes bemanningsleden op zee, tien mijl (ruim 18 kilometer) buiten de kust.

Gered

De drie opvarenden die gered zijn, werden naar een ziekenhuis in Brugge gebracht. Naar de zesde wordt nog gezocht. Aan die grootschalige zoekactie helpt de Nederlandse kustwacht ook mee met verschillende helikopters, reddingsboten en een vliegtuig.

Frans Maas is vooral bekend als jachtontwerper. Zijn ontwerpen van zeiljachten worden in de zeilwereld geroemd. Hij ontwierp in eerste instantie alleen voor de jachtwerf van zijn vader, Standfast in Breskens. De meest bekende ontwerpen van zijn hand zijn de zeiljachten van het type Standfast waar hij verschillende uitvoeringen voor heeft ontworpen. Hoewel hij al geruime tijd met pensioen is, ontwerpt hij nog steeds zeiljachten.

De Capella deed op het moment van het ongeluk mee aan een zeilwedstrijd voor de kust van Oostende: de Domus Team Light Vessel Race.

Oefening afgelast

Op het strand bij Westende was vandaag ook een reddingsoefening gepland, waarbij koning Filip en koningin Mathilde aanwezig zouden zijn. Die oefening is vanwege het ongeluk afgelast.