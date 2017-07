Challenger Zeeland: Wolfert uitgeschakeld, De Jonge door

Wolfert, die dankzij een wildcard aan het toernooi mee mocht doen, had weinig in te brengen tegen de 17-jarige Da Silva Fick. De eerste set ging met 6-2 naar de Australische. "Ik had geen kans. Het ging allemaal net iets te snel", zei Wolfert na afloop. De tweede set verloor de Sluiskilse met 6-3. "Ik vond mezelf niet eens zo slecht spelen, maar ik kwam iedere keer net een stap te laat. Op iedere goede bal van mij had ze een antwoord. Het verschil in klasse was gewoon te groot."

Daniel de Jonge haalde het dus wel. Het tennistalent uit Vlissingen won van Arthur van der Kooij in twee sets: 6-4, 6-1. Zondag kan hij zich kwalificeren voor het hoofdschema van Challenger Zeeland.

Toppers

Later deze week komen de nationale toppers Igor Sijsling, Thiemo de Bakker en Jesse Huta Galung in actie. Publiekslieveling Lesley Kerkhove zegde gisteren af voor Challenger Zeeland. De Zierikzeese maakt nog altijd kans op deelname aan het hoofdtoernooi van Wimbledon en koos er dus voor om in Londen te blijven.