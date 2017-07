Olympisch kampioen afwezig bij zwemwedstrijd

Zwemwedstrijd voor goede doel (foto: Omroep Zeeland)

De zwemtocht in open water werd voor de tweede keer gezwommen. Het was voor het eerst dat er geld werd ingezameld voor de stichting 'Zwem voor MIJ' die zich inzet voor het KWF. Van der Weijden is één van de initiatiefnemers van de stichting.



De overige deelnemers vonden het jammer dat de Olympisch kampioen niet aanwezig was, maar genoten van de zwemkilometers. Deelnemers moesten 40 euro inschrijfgeld betalen en minimaal 150 euro ophalen voor het goede doel. Het geld wordt gebruikt om mensen met kanker de kans te geven op een gezond leven.