Eigen radioprogramma voor Danny Vera

(foto: Foto: Escha Tanihatu)

Deze zomer is het programma The New Black and White negen weken lang op zondagmiddag te horen tussen 12:15 en 13:00 uur. Om 17:15 uur wordt het programma herhaald.

'Dit zijn de platen die ik mis op de radio'" Danny Vera

Cash, Sinatra en Elvis

Danny neemt de luisteraar mee terug naar de 50’s en de 60’s met muziek van Johnny Cash, Sinatra en Elvis. Muziek van zijn grote voorbeelden die hem hebben geïnspireerd in zijn eigen carrière maar die zelden op de radio te horen zijn. Danny Vera: “Ik luister vaak naar de radio maar voor mij ontbreken de platen die ik tijdens dit radioprogramma draai.“

Anekdotes

De muziek wordt voorzien van persoonlijke anekdotes. Ook komen onbekendere artiesten als Patty Griffin en Sturgill Simpson aan bod.