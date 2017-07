Tweede dag CAS 2017: Zeeuwse zaterdag en duinplassers

Tweede dag CAS 2017: Zeeuwse zaterdag en duinplassers (foto: Concert at Sea )

Zeeuwse bands, duinplassers en Anouk zegt geen 'hoi'. Dit is de tweede dag Concert at Sea in 10 tweets.

- Wij wisten 't al lang, maar Zeeland is mooi, heel mooi! - Anouk is... Anouk. - Het was een Zeeuwse zaterdag, uiteraard met Bløf, maar ook Isabel, Danny Vera en Racoon. - 40.000 + 3 bezoekers - Al had je geen kaartje, soms was je er toch nog even bij. - De Brouwersdam-duinplassers - Wie niet genoeg dronk, had muntjes over. - Bløf/Blof... ze sløten het festival ook in 2017 øf. - De laatste tweet.... omdat het kan.