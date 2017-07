Schip geborgen, zoektocht naar opvarende definitief gestaakt

Het zeilongeluk eiste drie levens, waaronder dat van de eigenaar van het zeiljacht: de 79-jarige zeilfanaat en jachtenbouwer Frans Maas uit Breskens. Zijn stoffelijk overschot werd gisteren geborgen, net als dat van een 70-jarige man, eveneens uit Breskens.

Frans Maas op zijn zeiljacht de Capella in de haven van Breskens - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Het ongeluk gebeurde gisterochtend, tijdens een zeilwedstrijd. Pas na enkele uren kwam de Belgische kustwacht erachter dat er iets mis was, toen een langsvarend baggerschip alarm sloeg.

Grootschalige zoekactie naar vermiste Zeeuw

Het lichaam van de derde dode, een 18-jarige man uit Terneuzen, is nog vermist. Bij de grootschalige zoekactie naar de vermiste Zeeuw zijn volgens de Belgische kustwacht alle mogelijke middelen ingezet, zowel vanaf het water als vanuit de lucht. Ook de Nederlandse kustwacht zocht mee met verschillende helikopters, reddingsboten en een vliegtuig.

Gestopt met zoeken

Volgens Rejane Gyssens van het Belgische Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum is gisteravond bij zonsondergang gestopt met het zoeken naar de vermiste. "We hebben alle middelen maximaal ingezet, maar helaas niemand aangetroffen. Er zijn geen nieuwe aanwijzingen die verder zoeken op zondag rechtvaardigen."

Het is volgens haar ook niet meer dan logisch dat de andere deelnemers in de zeilwedstrijd niets van het ongeluk gemerkt hebben. "De start van de wedstrijd was al de avond ervoor, dus de deelnemers zeilden ver uit elkaar en de zee is groot. Dus de kans is groot dat de andere deelnemers er zo ver vandaan zeilden dat ze het niet zouden kúnnen zien."

Drie opvarenden werden gered: een 17-jarige jongen uit Breskens, een 53-jarige man uit Zuiddorpe en een 37-jarige Belg. Zij waren op de romp van het gekapseisde schip geklommen en werden ontdekt door een baggerschip dat toevallig in de buurt was. Ze zijn met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis in Brugge gebracht.

Geen noodsignaal

Hoewel het ongeluk rond 08.30 uur plaatsvond, kwam de eerste melding van het baggerschip pas rond 14.30 uur binnen bij de Belgische kustwacht. Het schip had geen noodsignaal uitgezonden.

Pas na zonsondergang werd begonnen met het bergen van het omgeslagen jacht Capella uit Breskens, dat nog altijd op zee ronddreef. De zoektocht naar de vermiste 18-jarige Zeeuw had prioriteit.

Zeilwedstrijd

Frans Maas en zijn zeiljacht de Capella deden op het moment van het ongeluk mee aan een zeilwedstrijd voor de kust van Oostende: de Domus Team Light Vessel Race. Dat is een zeilwedstrijd met de start en finish in Zeebrugge, waaraan dit keer zo'n 25 jachten deelnamen.

