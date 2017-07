Auto vliegt uit de bocht en eindigt middenin weiland

Auto eindigt middenin weiland na eenzijdig ongeluk in Heinkenszand (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

Geluk

Volgens de politie mag de bestuurder van geluk spreken dat het niet erger is afgelopen. "De bestuurder is er wonder boven wonder zonder kleerscheuren vanaf gekomen", schrijft de politie op Facebook.

Doet deze Facebookpost het niet? Bekijk hem dan op Facebook.