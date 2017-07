Robin Wennekes wint Ronde van Kruiningen (foto: Omroep Zeeland)

In de sprint troefde Wennekes, voormalig Nederlands kampioen, de uit Sint Jansteen afkomstige Jimmy de Bruyn af. Daarmee was De Bruyn wel de beste Zeeuw. De Belg Sieben Devalckeneer werd derde. Aan de wedstrijd in Kruiningen deden zo'n veertig wielrenners mee.

Top-10 Ronde van Kruiningen