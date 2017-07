Schoremans gooit zich in Nederlandse dartsselectie

Rowdy Schoremans (rechts op de foto) maakt debuut in Nederlandse dartselectie (foto: Nederlandse Dartbond)

Schoremans begon goed aan het selectietoernooi. In de eerste wedstrijd won hij van Arie van den Heuvel met 5-2. In de kwartfinale stuurde hij Silko Visser naar huis. Schoremans won met 5-1. In de halve finale versloeg de darter uit Terneuzen Fokke Hooijsma met 6-3. Die zege was genoeg voor een plek in de Nederlandse selectie 2017-2018.

"Vorig jaar haalde ik het niet, maar dit jaar heb ik het weer geprobeerd en met succes", zegt een trotse Schoremans. "Ik gooide mijn laatste pijl in het bord en keek de zaal in en zag mijn moeder huilen. Dat maakte me zo trots." Nu Schoremans bij het Nederlands team zit, betekent het dat hij meer kansen heeft om grotere toernooien te gaan spelen. In september mag hij bijvoorbeeld meedoen aan het kwalificatietoernooi voor Lakeside, het wereldkampioenschap van de BDO.

Derde Zeeuw

De selectie bestaat uit tien heren. Zes daarvan worden geselecteerd via hun ranking op de bondsranglijst. Twee komen er uit het SuperLeague-toernooi en twee, waaronder Schoremans, uit het selectietoernooi. Voor Schoremans is het de eerste keer dat hij deel uitmaakt van het Nederlandse team. Hij is de derde Zeeuw ooit in het Nederlands team, Jean-Paul van Acker uit IJzendijke ging hem voor. Bij de vrouwen zat Karin Krappen uit Vlissingen jarenlang in de selectie.