Fietsendief in Goes opgepakt na tip van voorbijganger

De politie is op zoek naar de eigenaar van deze in Gies gestolen witte damesfiets (foto: Politie Zeeland)

De fietsendiefstal gebeurde rond 21.30 uur bij een bushalte aan de Middelburgsestraat. Naast de Goesenaar waren nog twee mannen bij de fietsendiefstal aanwezig. Volgens de melder waren ze alle drie na de diefstal weggevlucht richting de Scheldestraat.

Politiehond

Toen de agenten arriveerden en de omgeving doorzochten, zagen ze de Goesenaar lopen met de gestolen fiets op de Willem Barentszstraat. Vervolgens hebben de agenten verder gezocht naar de andere twee verdachten. Daarbij is onder meer een politiehond ingezet.

Op de Doctor A.F. Philipsstraat vonden ze de twee voortvluchtige verdachten. Een van de agenten appte een foto van de twee naar een collega, die nog bij de melder stond. Die bevestigde dat dit inderdaad de juiste twee mannen waren.

Niets met de zaak te maken

De drie mannen werden naar het politiebureau in Goes gebracht. Daar bleek dat een van de twee mannen, die in de Doctor A.F. Philipsstraat was aangehouden, niets met de zaak te maken had. Hij is dus weer vrijgelaten. De andere arrestant, een 33-jarige man uit Tiel, en de aangehouden Goesenaar zijn overgebracht naar Torentijd in Middelburg en zitten daar nog vast.

De politie is nu op zoek naar de eigenaar van de fiets. Het gaat om een witte damesfiets van het merk Gazelle. Deze is naar het politiebureau in Goes gebracht. Ook zoekt de politie naar getuigen.