Zeiljacht uit Breskens sloeg direct om na afbreken kiel

Het Belgische parket, dat onderzoek verricht aan het zeiljacht dat gisteren voor de Belgische kust kapseisde, sprak eerder ook al het vermoeden uit dat de gebroken kiel de oorzaak was van het zeilongeluk. Deze lezing is nu officieel bevestigd door de Belgische politie. Het jacht uit Breskens is geborgen en ligt nu op de kade in Oostende, meldt de Belgische kustwacht.

De kiel is een uitstekende vin onder een vaartuig, wat de boot of het schip rechtop moet houden. Het afbreken van de kiel tijdens het varen verklaart ook waarom er geen noodsignaal was verstuurd, want als de kiel plotseling afbreekt, lig je al in het water voor je kan denken aan het versturen van een noodsignaal, zeggen ervaren zeilers.

Lastig

Daarnaast is het bij kielbreuken zeer moeilijk om te achterhalen of er een constructiefout aan ten grondslag lag of dat er iets anders aan de hand is. Zo kan het zeiljacht ook tegen iets zijn aangevaren, waardoor de kiel was verzwakt.

Het afbreken van een kiel is een vreemd fenomeen in de zeilwereld, omdat er vooralsnog geen verklaring is gevonden voor waarom de ene kiel afbreekt en de andere niet. Er zijn meerdere gevallen bekend waar kielen van zeilboten afgebroken zijn, terwijl er voor zover bekend structureel niets mis mee was en waar zeilers en jachtbouwers achteraf geen verklaring kunnen vinden voor de breuk.



De internationale zeilorganisatie ISAF heeft zelfs een commissie ingesteld om op zoek te gaan naar een oplossing voor dit probleem: de Keel Structure Working Party.

Het zeiljacht de Capella uit Breskens was eigendom van wedstrijdzeiler en jachtontwerper Frans Maas. De 79-jarige zeilfanaat was zelf ook aan boord. Hij overleefde het zeilongeluk niet.

Jachtenbouwer Frans Maas uit Breskens op zijn zeiljacht de Capella - archief (foto: Omroep Zeeland)

Verbazing

De verbazing onder zeilers over het ongeluk is groot, want Frans Maas was een ervaren zeiler. Om hem te eren werd vanmorgen bij een zeilwedstrijd in Aalsmeer een minuut stilte gehouden. Ook varen alle deelnemende boten met zwarte linten op de achterstag.

Frans Maas won vele prijzen als wedstrijdzeiler, maar is vooral ook bekend als jachtontwerper. Zijn ontwerpen van zeiljachten worden in de zeilwereld geroemd. Hij ontwierp in eerste instantie alleen voor de jachtwerf van zijn vader: Standfast in Breskens. De meest bekende ontwerpen van zijn hand zijn de zeiljachten van het type Standfast, waar hij verschillende uitvoeringen voor heeft ontworpen. Hoewel hij al geruime tijd met pensioen is, ontwierp hij nog steeds zeiljachten.

Maas stond bekend als een uitstekend zeiler en was een beroemd jachtenbouwer. Daarnaast stond hij vooral ook bekend als iemand die zijn zeiljacht altijd in uitmuntende conditie hield. Dat maakt de verbazing des te groter dat juist net zijn jacht waarschijnlijk kapseisde door een kielbreuk.

Drie personen werden gered

Naast Maas kwamen ook een man van 70 uit Breskens en een man van 18 uit Terneuzen om het leven. Drie personen werden gered: een 17-jarige jongen uit Breskens, een 53-jarige man uit Zuiddorpe en een 37-jarige Belg.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend rond 8.30 uur tijdens een zeilwedstrijd. Pas zes uur later kwam de gebeurtenis aan het licht toen de opvarenden van een baggerschip twee overleden zeilers zagen drijven in het water. Daarna vond de bemanning van het baggerschip ook de drie overlevenden op de romp van het zeilschip. Zij werden met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

Als vermist opgeven

Ongeveer tegelijkertijd met de melding van het baggerschip kwam ook een bericht van de organisatie van de zeilwedstrijd binnen bij de Belgische kustwacht. Omdat de Capella zich niet op tijd had gemeld wilde de organisatie het het zeiljacht net als vermist opgeven.

