Familiefeest in Hulst loopt uit op vechtpartij

Politie grijpt in bij familiefeest (foto: Politie Zeeland)

Bij aankomst van de politie, rond 01.30 uur, bleken verschillende mensen op het feest door het Belgische duo te zijn mishandeld. De twee zelf waren er al vandoor, met een auto, in de richting van de Belgische grens. Na een korte achtervolging wist de politie de man en de jongen uit Brecht aan te houden.

Omdat de aanhouding in België was, zijn ze overgedragen aan de Belgische politie en naar het politiebureau in Beveren gebracht. Zowel de 47-jarige man als de 15-jarige jongen hadden te veel gedronken.

Gewonden

De medewerkers van twee opgeroepen ambulances hebben zich ontfermd over de gewonden op het feest. De politie doet nog onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld. Zo worden nog aangiften opgenomen van de slachtoffers en met getuigen gesproken.