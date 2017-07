Zeeuwse voetballers halen geld op voor KiKa

Zeeuwse voetballers halen geld op voor KiKa (foto: Omroep Zeeland)

In Middelburg is zaterdagmiddag gevoetbald om geld in het zamelen voor KiKa. De benefietwedstrijd met vele prominente Zeeuwse voetballers werd gespeeld op Sportpark de Veerse Poort en in totaal is er 2000 euro opgehaald.

De wedstrijd werd georganiseerd door de broers Wouter en Robin Duim en door Jarreau Manuhuwa. De teams die tegenover elkaar stonden, waren dan ook Wouters Legends en Robins Dream Team. De wedstrijd werd gewonnen door het team van Robin met 3-2. Voor Robins Dream Team waren Reguillo Vandepitte, Rogier Veenstra en Maas Boogaard trefzeker. Voor Wouter Legends vonden Jasper Leuvelink en Sofyan Azzagari het net. Het publiek, dat gratis naar binnen mocht en in grote getalen aanwezig was, kon middels het kopen van lootjes en het deponeren van geld in collectebussen geld geven aan het Fonds Kinderen Kankervrij (KiKa). Diverse profvoetballers van onder anderen FC Eindhoven, FC Volendam, Telstar, Helmond Sport, Levski Sofia en Willem II stelden shirts beschikbaar die gewonnen konden worden in de loterij. Spelers Behalve de gebroeders Duim en Jarreau Manuhuwa, die voor Vlissingen speelt, kwamen diverse Zeeuwse topvoetballers in actie. Bij Wouters Legends waren dat onder anderen Ruben Hollemans, Kyle Doesburg, Giovanni Siereveld en Mart de Kroo. Bij Robins Dream Team deden spelers mee als Renzo Roemeratoe, Gert-Jan van Leiden, Josimar Pattinama en Reguillo Vandepitte.