Wolphaartsdijk zakt naar laatste plek in Eredivisie zeilen

WV Wolphaartsdijk is na de tweede speelronde in de Eredivisie zeilen op de laatste plek terecht gekomen. Het team uit Zuid-Beveland eindigde dit weekend als zeventiende in Aalsmeer. Het andere Zeeuwse team, WV Breskens, vond zichzelf terug in de middenmoot.

WSV Wolphaartsdijk maakt zich klaar voor eredivisie zeilen (foto: Omroep Zeeland) De tweede speelronde bestond uit drie speeldagen. De laatste speeldag, vandaag, startte met een minuut stilte vanwege het ongeluk met zeiljacht Capella uit Breskens. Daarbij kwamen drie Zeeuwen om het leven.



De twee Zeeuwse teams speelden een anonieme rol dit weekend. Breskens steeg door hun resultaten van de veertiende naar de dertiende plek in het algemeen klassement. Wolphaartsdijk zakte naar de laatste plaats.



De volgende speelronde is van 28 tot en met 30 juli in Den Haag.