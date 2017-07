Driewegen geniet van Cross, maar 'Belgen zijn beter'

Niet alleen oude auto's verschijnen op het parcours in Driewegen. Ook pikdorsers strijden tegen elkaar in wedstrijden. Onder de deelnemers zitten ook veel Belgen, en dat zorgt dan weer voor een onderlinge strijd. "Hier durven jullie veel minder hard te beuken", zegt een Belgische toeschouwer. "Belgen zijn veel beter in crossen. Vergeleken met ons zijn jullie watjes."

Niemand in Driewegen die daar overigens wakker van zou liggen. De meeste mensen zijn trots op 'hun' cross. "Als je mensen al die maanden ziet bouwen aan een auto, weet je waar je het voor doet."