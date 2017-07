Uniek: Jan Raas laat zich zien bij Touretappe

Op de dag dat in Zeeland de Jan Raas-toertocht wordt gereden zit Jan Raas vandaag in de ploegenauto van Wanty-Groupe Gobert. Hij is daar op uitnodiging van zijn vriend en ploegleider van Wanty, Hilaire Van der Schueren. Bijzonder want Jan Raas laat zich sinds 2003 toen hij afscheid nam als ploegleider van Rabobank niet meer zien in de wielerwereld. De media staat hij al jaren niet meer te woord.



Verslaggever Stefan Nijpjes legt uit waarom het zo bijzonder is dat Jan Raas vandaag in de Tour de France is:

Jan Raas is een bekende van Van der Schueren. Zo raadde hij onder andere Johnny Hoogerland en Marco Minnaard aan bij de Belgische wielercoach.