Sterk spelende De Jonge uitgeschakeld voor Challenger Zeeland

Daniel de Jonge uitgeschakeld in kwalificatietoernooi Challenger Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

In de eerste set ging het lang gelijk op, maar Reese besliste de set aan het einde en won deze met 7-5. In de tweede set leek Reese de partij voortijdig naar zich toe te trekken na een vroege break. De sterk spelende De Jonge gaf echter niet op en brak terug, waardoor er een tiebreak aan te pas moest komen. In deze tiebreak bleek de nummer één geplaatste Reese te sterk.



Geen Zeeuwen

Door het verlies van Daniel de Jonge is er geen Zeeuwse deelnemer tijdens het hoofdtoernooi.