Bemanning Capella laat lege plek achter in Breskens

Lege plek in de jachthaven van Breskens (foto: Omroep Zeeland)

"Een enorme schok, dat is het," zegt voorzitter Marnix Lippens van de Watersportvereniging Breskens. De bemanning van het zeiljacht van eigenaar en schipper Frans Maas had Breskens als vaste uitvalbasis. De omgekomen Maas was ook één van de oprichters van de watersportvereniging.

Steun zoeken

Leden van de watersportvereniging zochten elkaar dit weekend op in het clublokaal voor steun en het uitwisselen van informatie over het tragische zeilongeluk.

Hoe de komende dagen er uit gaan zien, weet Lippens nog niet. "Hier hebben wij geen draaiboeken voor klaar liggen. We zullen ons bezinnen en uiteraard overleggen met de nabestaanden".

Ervaren zeilers

Frans Maas en Freddy Franssens zijn al jarenlang bekende gezichten in de haven. "Frans is natuurlijk een topontwerper, maar ook een wedstrijdzeiler pur sang. Zeer ervaren", vertelt Lippens. "Freddy was een absolute topper op het gebied van tuigen; wereldberoemd. En Hannes... (het vermiste 18-jarige bemanningslid red.) ....nog vermist op zee, een groot drama."

Gebroken kiel

Het kapseizen van het zeiljacht was het gevolg van een afgebroken kiel. Dat bleek vandaag uit het onderzoek van de Belgische politie. Door het afbreken van het uitstekende deel onder de bodem verloor het schip zijn stabiliteit en kapseisde het vrijwel onmiddellijk. Het jacht ligt voorlopig nog op de kade in Oostende.

