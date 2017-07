Zeeuwse wereldkampioenen op WK Karate in Vlissingen

Karateka's uit 17 landen waren naar Vlissingen gekomen. Het WK werd georganiseerd door de Karateschool Karate Do Vlissingen in samenwerking World JKA Karate Association (WJKA). Tijdens het evenement konden wereldtitels worden behaald in de categorieën kata (schijngevecht) en kumite (gevecht met tegenstander).



Tot zijn eigen verrassing werd Darryl Meedendorp (19) wereldkampioen op het onderdeel Kata. "Dat had ik totaal niet verwacht", gaf Meedendorp toe. "Ik kon het niet geloven toen ik het hoorde en dacht dat er een fout was gemaakt in de puntentelling. Geweldig."



Ook zijn zus, Sharon Meedendorp (15), viel in de prijzen op het onderdeel Kata. Zowel individueel als met haar team (met o.a. Noa Soekhlal) prolongeerde ze haar wereldtitel. "Het was best spannend. Ik ben blij dat het gelukt is", liet ze na afloop optekenen.