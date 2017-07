Boehlé en Van de Velde winnen ook in Groningen

Boehlé en Van de Velde winnen ook in Groningen (foto: Omroep Zeeland)

Beachvolleyballer Dirk Boehlé uit Hulst is er samen met zijn partner Steven van de Velde in geslaagd het toernooi van Groningen te winnen. Het duo was in de finale in drie sets (22-24, 21-16 en 15-11) te sterk voor het koppel Ruben Penninga en Mees Blom.

IJzersterk Boehlé en Van de Velde kenden een sterk toernooi. Op zaterdag versloeg het duo Bart de Bruijn en Sven de Koe met 2-0 (21-11 en 21-17). Vervolgens waren Boehlé en Van de Velde veel te sterk voor het duo Wouter van Gilst en Robin Kalmeijer; 2-0 (21-7 en 21-14). Ook op de zondag bleek het duo in goede vorm en was weer te sterk voor De Bruijn en De Koe met 2-0 (21-17 en 21-14). Ook in halve finale verloren Boehlé en Van de Velde geen set. Het duo won met 21-19 en 21-16 van Jannes van der Ham en Sven Vismans. Ranking In het algemeen klassement staan Dirk Boehlé en van Steven van de Velde op de eerste plaats. Zo won het koppel eerder al de toernooien van Werkendam, Vlissingen en Sint Anthonis.