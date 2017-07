Jan Raas verbreekt mediastilte: 'Heb vandaag genoten'

Na afloop van de tweede etappe stond Jan Raas even kort Omroep Zeeland te woord. "Het is vijftien jaar geleden dat ik in koers was. Ik heb genoten vandaag", zegt Raas. "Morgen ga ik weer voor de televisie kijken. Ik heb het wielrennen niet gemist, maar ik vond vandaag een leuke dag."

Mediastilte

Sinds Raas in 2003 wegging bij Rabobank was hij niet meer te zien in de wielerwereld en de media staat hij ook niet meer te woord. Daarom is het erg uniek dat hij vandaag, op uitnodiging van Wanty-Groupe Gobert-ploegleider Hilaire Van der Schueren, aanwezig was bij de tweede etappe van de Tour de France. "We hebben leuke gesprekken gevoerd, die gingen vooral over de koers. Ik denk dat hij nog vaker gaat komen."

Raas volgt met extra belangstelling de verrichtingen van Marco Minnaard, de enige Zeeuwse renner in de Tour. Raas tipte Van der Schueren ooit om de uit Wemeldinge afkomstige renner een kans te geven. Iets wat hij eerder ook deed met Johnny Hoogerland.

Voorafgaand aan de tweede Touretappe, die overigens gewonnen werd door de Duitser Marcel Kittel, sprak Raas ook met Minnaard. "Leuk om hem een keer in de koers te zien", zegt Minnaard. "Hij maakte indruk op de andere jongens van het team. Tegen mij zei hij dat ik met mijn verstand moest koersen."

Jan Raas behoorde eind jaren 70 tot de beste wielrenners van de wereld. Hij won tien etappes in de Tour de France en werd wereldkampioen in 1979. Ook won hij meerdere voorjaarsklassiekers zoals Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen.

