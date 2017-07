Retro-fietstochten worden steeds populairder

Cees Raas startte de bouw van de CERA-fietsen eind jaren 60 in zijn schuur aan de Molendijk in 's-Heerenhoek. Het werd al snel een bekend merk in Nederland, omdat veel oud-profs erop fietsten. Onder andere Cees Priem, Kees Bal en - zijn neef - Jan Raas reden jarenlang op de fietsen van CERA.

Retro

In 2004 stopt Cees Raas met zijn fietsenzaak en CERA. In de jaren daarna reden er steeds minder renners op het merk, maar de laatste jaren zijn ze weer erg gewild en worden ze via Marktplaats verkocht voor honderden euro's.

CERA-toertocht (foto: Omroep Zeeland)

Volgens CERA-liefhebber Wilfred Raas is er maar moeilijk aan te komen. "Afgelopen week stond er één op Marktplaats. Ik heb die man gebeld en er hadden al tientallen mensen gebeld die 'm wilde kopen. De verkoper uit Heinkenszand heeft 'm verkocht voor 200 euro aan iemand in Amsterdam. Dat is echt een schijntje voor wat ze nu waard zijn."

Toertocht

Ruim 60 renners reden mee aan de retro CERA-toertocht. De fietsen zijn nog tot 4 juli te bezichtigen in de Korenbeurs in 's-Heerenhoek.

Jan Raas

Jan Raas was zelf niet aanwezig bij zijn eigen fietstocht. Hij was namelijk bij de eerste etappe van de Tour de France.

