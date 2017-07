Minnaard kijkt uit naar derde Touretappe

Het was een goede dag voor Wanty Groupe-Gobert, de ploeg van Minnaard. Met Yoann Offredo hadden ze de hele dag een renner in de kopgroep zitten en de Fransman won ook nog eens de prijs voor 'meest strijdlustige renner van de dag'. "Het was ons plan om iemand in de ontsnapping te hebben", zegt Minnaard. "Ik ben blij dat het gelukt is."

Over hoe hij de tweede etappe, die van Düsseldorf naar Luik ging, beleefde is hij kort. "Het weer zat niet helemaal mee, maar ik ben het goed doorgekomen. "

Valpartij

Minnaard was vooral blij dat hij niet betrokken was bij de valpartij in het slot van de wedstrijd, waar veel renners wel op de grond lagen. "Ik heb wat meer afstand gehouden, zodat als het fout ging ik nog kon reageren. Want je wilt echt niet betrokken zijn bij een grote valpartij."

Minnaard, die terug te vinden is op de 142e plek in het algemeen klassement op 1.43' van geletruidrager Geraint Thomas, kijkt uit naar de etappe van morgen. "Die heeft een lastige finale met een klimmetje." Op de vraag of hij daar iets gaat proberen zegt hij: "Je probeert altijd mee te zitten."