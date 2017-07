Geen treinverkeer tussen Goes en Middelburg (foto: Provicom)

Tussen Goes en Middelburg rijden op dit moment geen treinen door een aanrijding met een persoon. Volgens de NS duurt dit nog tot tenminste 9.00 uur. De vertraging kan oplopen tot zestig minuten.

Hulpdiensten zijn ter plaatse en staan opgesteld op de A58 ter hoogte van het Mallardviaduct. Hierdoor is er in de richting van Vlissingen één rijstrook afgesloten voor het verkeer. In de trein zaten zo'n vijftig passagiers, zij worden op dit moment uit de trein gehaald.