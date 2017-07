Treinverkeer tussen Goes en Middelburg hervat

Hulpdiensten waren ter plaatse en stonden opgesteld op de vluchtstrook van de A58 ter hoogte van het Mallardviaduct. Om hen ruimte te geven, werd in de richting van Vlissingen één rijstrook afgesloten voor het verkeer. Er ontstond een file van zes kilometer. De rijstrook is inmiddels weer opengesteld en de file lost zich op.



De trein staat stil ter hoogte van het Mallardviaduct (foto: HV Zeeland)

In de trein zaten zo'n vijftig passagiers, zij werden eerder vanochtend uit de trein gehaald. Andere treinreizigers moesten rekening houden met extra reistijd die kon oplopen tot zestig minuten. De NS zette bussen in om passagiers tussen Goes en Middelburg te vervoeren.