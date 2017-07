Zeeland wordt wakker: Breskens in rouw, wielerlegende en brandstichters

De vlag in Breskens hangt halfstok (foto: Omroep Zeeland)

Breskens in rouw

In de jachthaven van Breskens hangt de vlag halfstok. Het nieuws over de dood van zeilfanaat en jachtenbouwer Frans Maas is er ingeslagen als een bom. De 79-jarige zeiler is afgelopen weekend omgekomen toen zijn zeiljacht Capella omsloeg tijdens een zeilwedstrijd. Het ongeluk eiste in totaal drie levens. Drie andere opvarenden werden gered. Marnix Lippens van de watersportvereniging in Breskens kan nog altijd niet geloven wat er is gebeurd.

De Capella is omgeslagen op de Noordzee (foto: Facebook VBZR)

Afgebroken kiel

Het zeilongeluk was het gevolg van een afgebroken kiel. Dat blijkt uit het onderzoek van de Belgische politie. Door het afbreken van het uitstekende deel onder de bodem, verloor het schip zijn stabiliteit en kapseisde het vrijwel onmiddellijk. De Belgische politie noemt het een 'tragisch ongeval'.

Jan Raas doorbreekt mediastilte (foto: Omroep Zeeland)

Wielerlegende

Vijftien jaar lang sprak hij niet met de media, maar na afloop van de tweede etappe in de Tour de France gaf Jan Raas zijn eerste interview sinds zijn vertrek als ploegleider van Rabobank in 2003.

De brandweer blust een nachtelijke duinbrand bij Westkapelle - archief (foto: HV Zeeland)

Brandstichting

De politie is op zoek naar twee brandstichters die afgelopen weekend waarschijnlijk drie keer hebben toegeslagen in en bij Westkapelle. Tot twee keer toe gingen stukken duingebied aan de Zeedijk in vlammen op. Ook in de berm van de Joossesweg was er een klein brandje. Agenten zagen een zwarte scooter wegrijden met daarop naast de bestuurder ook een bijrijder. De politie verdenkt dat tweetal nu van de brandstichtingen en is op zoek naar getuigen.

Ondergaande zon bij Vlissingen (foto: Desiree Hoondert uit Vlissingen)

Het weer

De zon schijnt. In de loop van de dag verschijnen er ook wolkenvelden. Het blijft droog. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 20 tot 21 graden.