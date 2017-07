Van inbraakmelding naar drugsvangst

(foto: Politie Zeeuws-Vlaanderen)

Op zoek naar een wit busje

De politie werd opgeroepen nadat iemand een inbraak meldde in een huis in Axel. Toen de agenten arriveerden, vertelde de meldster dat de vermoedelijke daders nét in een wit busje waren weggereden. Tijdens een zoektocht in de omgeving werd het voertuig op de Tractaatweg tegenhouden.

In het busje trof de politie een aanzienlijke hoeveelheid hennep aan. De vijf inzittenden werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Terneuzen. In de woning vond de politie een hennepkwekerij. De bewoonster die op dat moment aanwezig was, is ook aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.