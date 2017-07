Zeilongeluk Capella: Wat weten we tot nu toe?

Reddingsactie op zee voor de Belgische kust (foto: VBZR)

Het ongeluk

Zaterdagochtend rond 08.30 uur kapseisde het zeiljacht Capella, op ongeveer tien zeemijlen (zo'n 18 kilometer) van de kust van Oostende (B). Pas uren later, rond 14.30 uur, kwamen de hulpdiensten in actie door een melding van de organisatie van de zeezeilwedstrijd waaraan het jacht meedeed. Ongeveer tegelijkertijd zag de bemanning van een baggerschip twee overleden zeilers in het water drijven. Vlak daarna trof de bemanning ook drie zeilers aan op de romp van de Capella.

Hulpdiensten hebben vervolgens de bemanning van het gekapseisde zeiljacht gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Tot zaterdagavond laat hebben helikopters, de kustwacht en reddingsboten gezocht naar het vermiste zesde bemanningslid van de Capella. Tevergeefs.

Het gekapseisde zeiljacht op kade Oostende (foto: Focus/WTV)

De oorzaak

Een gebroken kiel wordt gezien als de oorzaak voor het ongeluk met de Capella. Door het afbreken van het uitstekende deel onder de bodem verloor het zeiljacht zijn stabiliteit en kapseisde het vrijwel onmiddellijk. Het afbreken van de kiel tijdens het varen verklaart waarschijnlijk ook waarom er geen noodsignaal was verstuurd. Volgens ervaren zeilers lig je al in het water voordat je kan denken aan het versturen van zo'n noodsignaal.

Het afbreken van een kiel is een vreemd fenomeen in de zeilwereld, omdat er vooralsnog geen verklaring is gevonden voor waarom de ene kiel afbreekt en de andere niet. Er zijn meerdere gevallen bekend waar kielen van zeilboten afgebroken zijn, terwijl er voor zover bekend structureel niets mis mee was en waar zeilers en jachtbouwers achteraf geen verklaring kunnen vinden voor de breuk.

Frans Maas op zijn zeiljacht de Capella in de haven van Breskens - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De bemanning

Aan boord van het zeiljacht waren zes bemanningsleden. Schipper en eigenaar Frans Maas (79) uit Breskens, Freddy Franssens (70) uit Breskens, Andreas Zwanenburg (17) uit Breskens, Hannes Goegebeur (18) uit Terneuzen, Robert Tan (53) uit Zuiddorpe en de Belg Jan Toussein (37).

De Bressiaanders Maas en Franssens overleefden het zeilongeluk niet. Hun lichamen zijn zaterdag gevonden en geborgen. Het lichaam van de 18-jarige Goegebeur is tot nu toe nog niet gevonden.

De Capella (het blauwe zeiljacht, rechts van het midden) bij de start van de race (foto: Royal Belgian Sailing Club)

De wedstrijd

De Capella deed mee aan een zeilwedstrijd voor de kust van Oostende: de Light Vessel Race. Dat is een lange afstand zeezeilwedstrijd georganiseerd door de Koninklijke Jachtclub in Zeebruge. De wedstrijd wordt deels 's nachts gevaren. Dit jaar deden 19 teams aan de wedstrijd mee, waaronder één team uit Nederland; Frans Maas met zijn bemanning.

De organisatie van de wedstrijd heeft halverwege de zaterdag op verschillende manieren contact proberen te zoeken met de bemanning, toen er op een afgesproken tijdstip geen tussentijdse positie was doorgegeven. Het niet doorgeven van die locatie is volgens de organisatie niet direct een indicatie voor een ongeluk. Toen het jacht niet aankwam in de haven van Zeebrugge heeft de organisatie de Belgische kustwacht ingelicht.

Vlag halfstok in de jachthaven van Breskens (foto: Omroep Zeeland)

De verslagenheid

In de zeilwereld en in Breskens, de thuishaven van de Capella, heerst grote verslagenheid. Maas en Franssens staan bekend als zeer ervaren wedstrijdzeilers. Tijdens verschillende zeilevenementen is dit weekend stilgestaan bij de gebeurtenis. De leden van Watersportvereniging Breskens - Frans Maas van één van de oprichters van de vereniging - zochten steun bij elkaar in het clublokaal van de vereniging.

