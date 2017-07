Zeeland lobbyt in Luik: 'Tourbaas kent ons nog'

"Prudhomme vond het leuk om ons te ontmoeten", zei Jo-Annes de Bat na afloop van het gesprek. "Hij kende ons nog en begon gelijk over die etappe naar Neeltje Jans en dat de luchtbeelden daarvan gebruikt zijn in de trailer. Een klein succesje. Iedereen ziet die beelden toch weer voorbij komen."

Na 9 seconden zijn de Deltawerken even kort te zien:

De Tour de France start in 2019 in de Belgische hoofdstad Brussel, en dat biedt kansen voor omliggende gebieden. Ook Limburg zou geïnteresseerd zijn. Volgens dagblad De Limburger is er al meer dan een half miljoen euro opzij gelegd om de Tour naar het zuiden van die provincie te halen. "Of er dan kansen komen voor een etappe is nog koffiedik kijken", zegt De Bat. "Maar dat we hier nu zijn is heel belangrijk om de contacten te onderhouden."

Sponsorstichting

De provincie is samen met de sponsorstichting La Grande Arrivee Zeelande afgereisd naar de Tour de France. "We hebben een leuke relatie opgebouwd met de provincie", zegt Ernst Erhardt. "Als de Tour de France naar Zeeland komt, is dat een initiatief vanuit de provincie en dat moet worden ondersteund vanuit het bedrijfsleven. Wij zijn er voor die verbinding."

Lees ook:

Neeltje Jans

In 2015 finishte de tweede etappe van de Tour de France in Zeeland op Neeltje Jans. Die rit van Utrecht naar Zeeland is nog altijd de best bekeken etappe ooit in Nederland. Sportief was de wedstrijd een groot succes met als belangrijkste wapenfeit dat Nairo Quintana daar de Tour de France verloor.

Toch was er ook kritiek op de Touretappe. Zo erkende de provincie dat het de inkomsten van de Tour de France te hoog had ingeschat. Toeschouwers langs het parcours zouden 4,3 miljoen euro hebben uitgegeven, maar dat bleek 2,5 miljoen te zijn. Aanleiding voor de herberekening was het aantal toeschouwers dat langs het parcours stond. De provincie had dit te ruim berekend.

Lees ook: